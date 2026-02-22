Catanzaro esplosione | salvati 3 da un blitz di soccorso Ascolta

Un'esplosione in una palazzina a Catanzaro ha causato il rischio di crollo e ha costretto le autorità a intervenire immediatamente. Durante il blitz di soccorso, tre persone sono state tratte in salvo tra le macerie. Le squadre di emergenza hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza l’edificio e verificare eventuali altri residenti intrappolati. La causa dell’esplosione rimane ancora da chiarire. I soccorritori continuano le operazioni di ricerca e assistenza.

Catanzaro, Esplosione in Palazzina: Un Intervento di Squadra Salva Tre Persone. Un’esplosione in una palazzina a Catanzaro ha richiesto un rapido intervento di soccorso che ha impegnati Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Carabinieri. Tre persone, bloccate all’interno dell’edificio, sono state evacuate in sicurezza. Le comunicazioni radio originali dell’operazione, diffuse sui canali social della Polizia di Stato, hanno offerto uno spaccato del coordinamento e della professionalità dimostrata durante le fasi di emergenza. L’evento, verificatosi nella giornata di ieri, ha innescato un dispiegamento di forze dell’ordine e soccorritori che ha permesso di raggiungere e mettere in salvo le persone coinvolte, evitando conseguenze più gravi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Escursionisti dispersi individuati e salvati da vigili del fuoco e soccorso alpinoI vigili del fuoco di Arezzo e il soccorso alpino sono intervenuti il 24 gennaio per localizzare e soccorrere due escursionisti dispersi sul Monte Falterona.

