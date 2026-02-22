Catania vittoria di misura contro il Giugliano | D' Ausilio firma l' 1-0 rossazzurro

Michele D’Ausilio ha segnato il gol decisivo che ha portato il Catania a vincere 1-0 contro il Giugliano. La partita si è accesa nella ripresa, quando il centrocampista rossazzurro ha sfruttato un cross dalla fascia. La rete ha dato respiro alla squadra di casa, che ha controllato il match fino al fischio finale. La vittoria permette al Catania di salire in classifica, mentre il Giugliano cerca di reagire.

Tre punti pesanti, arrivati con il minimo scarto ma dal massimo valore specifico, che tengono vivo l'obiettivo e alimentano le ambizioni rossazzurre nel testa a testa in vetta con il Benevento Il Catania piega il Giugliano di misura allo stadio Angelo Massimino, imponendosi 1-0 al termine di una sfida intensa e combattuta, decisa nella ripresa dalla rete di Michele D'Ausilio. Un successo sofferto ma prezioso, costruito con pazienza e determinazione, che consente ai rossazzurri di restare pienamente agganciati al duello a distanza con il Benevento nella corsa al primo posto del girone C di Serie C.