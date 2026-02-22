Catania lite domestica svela una serra di cannabis nascosta nell’armadio

Una lite familiare a Catania ha portato i Carabinieri a scoprire una serra di cannabis nascosta in un armadio. Durante l’intervento, i militari hanno trovato piante coltivate illegalmente, che avevano trasformato una semplice discussione in un’indagine più approfondita. La scoperta ha portato al sequestro della droga e all’arresto di una persona coinvolta. La scena si è svolta in un appartamento del centro, dove si sono concentrati i controlli successivi.

Intervento dei Carabinieri per una discussione familiare. Doveva essere un normale intervento per sedare una lite in famiglia, ma si è trasformato in un'operazione ben più rilevante. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, in coordinamento con la Centrale Operativa, sono intervenuti in via Proserpina a Catania a seguito della segnalazione di un acceso diverbio domestico. All'interno dell'abitazione, i militari hanno trovato un'anziana donna e il nipote 21enne. Secondo quanto riferito dai due, la discussione sarebbe nata perché il giovane avrebbe lasciato una finestra aperta e una raffica di vento improvvisa avrebbe mandato in frantumi il vetro.