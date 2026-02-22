caso epstein scorta ex principe andrea durante una cena del finanziere

Il finanziere ha portato sotto stretta sorveglianza l’ex principe Andrea durante una cena, a causa delle voci su collegamenti passati. Alla serata parteciparono anche Woody Allen con la moglie, due noti conduttori televisivi americani, una comica e un presentatore. La presenza di personaggi pubblici ha attirato l’attenzione dei media, che hanno seguito attentamente ogni movimento. La cena si è svolta in un locale esclusivo nel centro di Londra, tra risate e conversazioni informali.