Caso Epstein | I fili oscuri dietro la deposizione di Les Wexner magnate di Victoria’s Secret

Les Wexner, fondatore di Victoria’s Secret, ha ricevuto domande da parlamentari durante un interrogatorio segreto nella sua casa in Ohio. La causa riguarda il suo rapporto con Jeffrey Epstein, finanziere morto nel 2019 e coinvolto in accuse di traffico sessuale. Wexner ha spiegato come Epstein abbia gestito alcune sue proprietà e investimenti. L’inchiesta si concentra sulle connessioni tra i due uomini e le eventuali responsabilità finanziarie. Le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio.

In una sessione a porte chiuse nella sua residenza in Ohio, il miliardario Leslie Wexner, 88 anni, magnate e fondatore di Victoria ‘s Secret, è stato interrogato da parlamentari statunitensi riguardo al suo coinvolgimento nell’ascesa finanziaria e sociale di Jeffrey Epstein, il finanziere morto in cella nel 2019 e noto per accuse di traffico sessuale. Una delegazione di cinque membri del Comitato di Sorveglianza della Camera dei Rappresentanti si è recata appositamente da Wexner, dopo che i Democratici avevano emesso un mandato di comparizione in seguito alla pubblicazione di nuovi documenti da parte del Dipartimento di Giustizia Usa il 30 gennaio scorso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

I rapporti ambigui finanziari tra l’ex patron di Victoria’s Secret, Les Wexner, e Jeffrey EpsteinLes Wexner, ex patron di Victoria’s Secret, ha deciso di raccontare i suoi rapporti finanziari con Jeffrey Epstein, morto nel 2019, dopo aver scoperto dettagli inquietanti sulla sua amicizia con il finanziere.

Victoria’s Secret e Epstein: Wexner racconta alla commissione Usa un rapporto di fiducia sfociato in abusi.Les Wexner ha raccontato alla commissione Usa come il suo rapporto di fiducia con Jeffrey Epstein si sia trasformato in un incubo di abusi.

