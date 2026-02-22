Caso comuni montani è battaglia

Le opposizioni di Urbino chiedono un Consiglio comunale straordinario per discutere la questione dei Comuni montani, temendo di perdere benefici e aiuti fondamentali. La richiesta nasce dalla preoccupazione che la città ducale possa essere esclusa da importanti finanziamenti pubblici. La decisione di convocare l'assemblea mira a tutelare gli interessi locali e garantire una risposta immediata. La discussione si concentra sulla tutela delle risorse destinate alle aree montane e alle comunità coinvolte.

Le opposizioni di Urbino chiedono un Consiglio comunale urgente e straordinario. Sul tavolo la questione Comuni montani e la città ducale che deve essere reintegrata "per non perdere tutti i benefici e gli aiuti possibili". Questione che, almeno sulla carta, è condivisa anche dalla stessa maggioranza che governa la città e che ha un collegamento diretto con quella regionale. Intanto nella norma del ministro leghista sarebbero privilegiate aree più pianeggianti come Ascoli Piceno. Ma anche più vicine alle correnti politiche meloniane. Dubbio sollevato da molti. Se a pensare male si fa peccato in questo caso i dati lascerebbero poco spazio all’immaginazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

