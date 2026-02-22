Cascata del Sasset l' insolito spettacolo d' acqua dietro casa che non tutti conoscono

La cascata del Sasset si mostra improvvisamente in Brianza, grazie a un'abbondante pioggia che ha gonfiato il corso d'acqua. Molti residenti non sono ancora consapevoli di questa meraviglia nascosta vicino alle loro case. Lo scroscio dell'acqua si può ascoltare facilmente, basta avvicinarsi ai sentieri meno battuti. Questa presenza naturale crea un angolo di quiete immerso nel verde, ancora sconosciuto a molti.

La posizione esatta della cascata, per permettere a chi ancora non la conosce di scoprirla facilmente. Come arrivare Una cascata dietro casa, in Brianza. Per sentire lo scroscio dell'acqua che salta non sempre è necessario spostarsi e fare lunghi viaggi. Per chi cerca una passeggiata vicino a casa, il parco delle Groane e della Brughiera Briantea e il fiume Seveso possono riservare sorprese. Si tratta della Cascata del Sasset che - come reso noto nei giorni scorso dall'ente del parco - ora ha un belvedere più sicuro lungo il Seveso a seguito di alcuni interventi di manutenzione. Prima di attraversare la Brianza il fiume Seveso percorre diversi chilometri. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

