cartoline per gli atleti olimpici la valanga di tifo travolge le poste

Le Poste hanno ricevuto una grande quantità di cartoline di incoraggiamento da tutto il mondo, destinate agli atleti olimpici. La causa è il forte entusiasmo dei tifosi, che vogliono sostenere i partecipanti alle Olimpiadi invernali. Molti messaggi arrivano con fotografie e disegni, creando un vero e proprio flusso di affetto verso gli sportivi. Questa ondata di supporto si fa sentire chiaramente nei centri postali delle città ospitanti.

Messaggi d’incoraggiamento, da tutto il mondo, diretti alle nazionali e agli atleti delle Olimpiadi invernali. Un flusso quotidiano di lettere e cartoline indirizzate agli atleti a Cinque Cerchi ha raggiunto, in queste settimane, il Centro di smistamento postale di Peschiera Borromeo, punto di riferimento anche per la corrispondenza internazionale. Il personale della struttura ha gestito - e instradato verso le destinazioni finali - questo fiume di messaggi, contenente frasi d’incitazione, orgoglio, speranza e gratitudine che tifosi e simpatizzanti hanno indirizzato agli sportivi impegnati nelle competizioni in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

