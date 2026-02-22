Carpi - Bra 2-1 | Il Carpi non sbaglia e scaccia le paure

Il Carpi ha vinto contro il Bra grazie a una rete decisiva nel secondo tempo. La squadra ha sfruttato un errore degli avversari per mettere a segno il gol che ha deciso la partita. Questa vittoria permette al Carpi di rafforzare la posizione in classifica e di allontanarsi dalla zona pericolosa. La squadra ha mostrato maggiore determinazione rispetto alle ultime gare, conquistando tre punti fondamentali. La prossima sfida si avvicina, e il team si prepara con fiducia.

I biancorossi spezzano la serie no e battono il Bra nella ripresa con Zagnoni e Stanzani. La salvezza è più vicina Ottantaquattro giorni dopo l'ultimo successo, il Carpi torna a sorridere, dopo aver battuto 2-1 il Bra e messo sette punti tra sè e la zona playout, rappresentata dagli stessi piemontesi e dalla Torres. "E per una volta sono gli altri a recriminare" - ha sorriso a fine partita il tecnico Cassani, facendo riferimento al gol decisivo, il 2-1 realizzato da Stanzani bravo ad approfittare di un controllo sbagliato di Fiordaliso. Un gentile cadeau che il Carpi ha accettato volentieri, impossessandosi di un successo che vale un consistente pezzo di salvezza quando le partite da giocare sono soltanto nove. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Carpi, arriva il Bra. Cassani non rischiaIl Carpi riceve il Bra in una partita decisiva per la corsa ai punti, perché la sfida può influenzare la posizione in classifica.

Carpi - Ternana 0-1 | Il Carpi si è perso e non sa più tornareNel match tra Carpi e Ternana, i biancorossi hanno subito la seconda sconfitta consecutiva, perdendo 0-1.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Carpi, arriva il Bra. Cassani non rischia; Perugia - Carpi 1-1 | Carpi, un punto e tanti rimpianti a Perugia; Serie C Il Carpi ospita il Bra. Ora è sfida salvezza; Carpi: convocati e probabile formazione contro il Bra.

Serie C Girone B, il Carpi sorride nel finale: Bra ko 2-1. La classifica aggiornataVittoria sofferta ma preziosa per il Carpi che supera 2-1 il Bra. A inizio ripresa Zangoni porta avanti i biancorossi al 47’, ma il Bra reagisce e trova il pari al 57’ con Lionetti. ilovepalermocalcio.com

Carpi-Bra, Verza e Sinani dal 1' minuto: le formazioni ufficialiSono state diramate le formazioni ufficiali di Carpi e Bra, di fronte al Sandro Cabassi per la 26 ^ giornata del girone B di serie C sky wifi (LIVEMATCH su Tuttoc.com). tuttoc.com

Le dichiarazioni del giornalista Paolo Esposito ad AreaNapoli.it: "Manna è un giovane dirigente. Sta facendo cose buone e sbagliando altro. Ma chi non opera non sbaglia. Anche il giovane Giuntoli quando arrivò a Napoli dal Carpi, faceva bene e poi sbagli - facebook.com facebook