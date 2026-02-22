Il Carnevale ha attirato un grande numero di partecipanti perché il sole splende e le temperature sono miti. Le strade della Brianza Est si sono riempite di persone vestite con costumi colorati, mentre bambini e adulti si divertono tra giochi e sfilate. La presenza di eventi a tema, come la caccia al tesoro in maschera, ha coinvolto tutta la comunità. La festa prosegue con entusiasmo tra musica e allegria.

Olimpiadi e caccia al tesoro in maschera. Il sole bacia il Carnevale e un esercito allegro si è riversato sulle strade della Brianza Est per la festa. Successo a tutto tondo per l’appuntamento più atteso da bambini e ragazzi che ieri hanno riempito di gioia e colore le città. Partecipazione record, oltre le previsioni dappertutto. Sciatori e pattinatori, bob e slittini, mascotte scatenate, nazionali improbabili e campioni leggendari: ogni costume si è trasformato in una medaglia di creatività e simpatia a Vimercate, l’invito lanciato dalla Pro loco e dal Comune alla vigilia è stato colto in pieno: preparare l’outfit più spettacolare e unirsi alla sfilata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Fondi, doppio appuntamento con il “Carnevale in Piazza”: musica, magia e corteiLa città di Fondi si prepara a vivere due giornate di festa con il “Carnevale in Piazza”.

Leggi anche: “The world of Disney in orchestra”: la magia delle colonne sonore Disney al Teatro Carlo Felice

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Carnevale, successo doppio. Tra Olimpiadi e magia Disney; Anonimo Italiano a Siena: Mi ci gioco la maschera chiude il Carnevale 2026; Sant’Ilario dello Ionio, al centro del Carnevale 2026 il carro allegorico Falsissimo show · ilreggino.it; San Valentino e Carnevale, doppio appuntamento tra il Gran Galà e la festa in piazza con RTL 102.5.

Vibo si veste a festa: tra i 40 anni della sfilata cittadina e il successo di CarnevalMare (VIDEO)Un’esplosione di gioia, partecipazione e identità. Si chiudono con numeri da record i festeggiamenti del Carnevale 2026 nel territorio vibonese, un doppio appuntamento che ha visto il centro cittadino ... zoom24.it

Pollena Trocchia in maschera: al via il Carnevale tra carri allegorici e spettacoliIl secondo appuntamento è in programma domenica 22 febbraio con La sfilata di Carnevale, organizzata dall’associazione di promozione sociale Soul APS ... ilgazzettinovesuviano.com

L'Idea di Pianoro. . CARNEVALE DI RASTIGNANO BY RASTITOWN (7) IL SOLITO GRANDE SUCCESSO! Intervista a Simona, che insieme a Brunella, sono le referenti del Gruppo Carnevalesco di Rastitown. - facebook.com facebook