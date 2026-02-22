Carnevale di sera nel Golfo Incanto a suon di musica Carri in fila al tramonto

Il Carnevale di Follonica ha portato una novità alla sua 59ª edizione, quando i carri allegorici sono sfilati per la prima volta nel pomeriggio, al tramonto. La decisione di spostare la parata ha creato un’atmosfera più magica, con il cielo che si tingeva di arancione e rosso. Le musiche coinvolgenti e i colori vivaci dei carri hanno catturato l’attenzione del pubblico, che ha assistito a uno spettacolo insolito e affascinante. La scelta ha attirato molti spettatori lungo il percorso.

© Lanazione.it - Carnevale di sera nel Golfo. Incanto a suon di musica. Carri in fila al tramonto

FOLLONICA La terza sfilata della 59esima edizione del Carnevale di Follonica sarà ricordata per aver introdotto una novità nella storica manifestazione: per la prima volta i carri allegorici hanno sfilato il sabato pomeriggio al calare del sole, regalando al pubblico un'atmosfera inedita e suggestiva che ha trasformato il tradizionale corso mascherato in uno spettacolo ancora più scenografico. I carri hanno iniziato a muoversi accompagnati dalle ultime luci del pomeriggio, mentre il cielo del golfo sfumava lentamente verso il crepuscolo e il sole si immergeva lentamente nell'acque del mar Tirreno.