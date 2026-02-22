Carnevale di Putignano 2026 oltre 100mila presenze | trionfa L’ultima Corrida

La 632ª edizione del Carnevale di Putignano ha attirato oltre 100.000 visitatori, grazie alla presenza di numerosi artisti e alla promozione di “L’ultima Corrida”. La manifestazione ha riscosso grande successo nonostante il maltempo, che ha reso più complesso l’afflusso. La festa ha coinvolto anche le istituzioni locali, impegnate a sostenere l’evento. La sfilata finale ha riscosso grande entusiasmo tra il pubblico presente in piazza.

La 632ª edizione, dedicata al tema del Paradosso, chiude con numeri record nonostante il meteo e oltre 100 eventi tra sfilate, spettacoli e iniziative inclusive Si è chiusa superando le 100mila presenze complessive la 632ª edizione del Carnevale di Putignano, dedicata al tema del “Paradosso” e caratterizzata da una partecipazione intensa di pubblico, istituzioni e artisti, nonostante le condizioni meteo non sempre favorevoli. Nelle quattro giornate principali il circuito ha accolto residenti e turisti provenienti da tutta Italia, con oltre 15mila spettatori solo nella giornata finale dedicata ai carri allegorici e al gran finale in notturna. 🔗 Leggi su Baritoday.it

