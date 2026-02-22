Il Carnevale di Cento del 2026 ha portato un grande entusiasmo grazie alla presenza di numerosi carri allegorici e maschere colorate. La quarta domenica ha visto centinaia di persone affollare le strade, attirate dalla musica e dai sbandieratori. Gli organizzatori hanno registrato un incremento di visitatori rispetto alle edizioni precedenti, grazie anche alle nuove attrazioni per i più piccoli. La festa continua con un programma ricco di eventi e sfilate.

Cento, 22 febbraio 26 – Un boato. Un’onda. Un battito collettivo che ha fatto tremare Cento. La quarta domenica del Cento Carnevale d’Europa firmato Manservisi non è stata solo una festa: è stata un’esplosione di energia pura ( foto ). La piazza si è accesa fin dal primo minuto, trasformandosi in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. Con Patty Po, Alessandro Ramin, Tasi e i Figli delle Stelle a guidare la carica, “Romagna Mia” è diventata l’inno di una folla compatta, sorridente, scatenata. Coriandoli come magia dorata, applausi senza tregua, occhi puntati sui cinque grandi carri in gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I 5 carri del Carnevale di Cento 2026, le foto e il significatoLa prima domenica del Carnevale di Cento si è conclusa con grande fermento.

Carnevale degli Este 2026, dalla pioggia del sabato a sole della domenica: le fotoLa pioggia del sabato ha costretto gli organizzatori a riprogrammare alcune sfilate, ma domenica il sole ha portato entusiasmo e colori nel Carnevale degli Este 2026.

CARNEVALE DI CENTO 2026 - L'ANTEPRIMA DEI CARRI!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Carnevale di Cento, non c’è tempo da perdere!; Carnevale 2026: calendario, parate, sfilate e feste in maschera; Terza domenica, il Carnevale entra nel vivo; Carnevale, tre giorni di festa a Treviso: Attese 70mila persone, cento volontari per la sicurezza.

Carnevale di Cento 2026: trionfo di divertimento nella quarta domenica / fotoOgni carro accolto come una rockstar tra una pioggia di coriandoli e stelle filanti: domani prossima, 1 marzo, il gran finale con la scelta del vincitore ... msn.com

Mengone Torcicolli e le maschere fermane ospiti al prestigioso Carnevale di CentoCARNEVALE - Sabato 21 febbraio, prestigioso epilogo per la 37esima edizione del Carnevale della Città di Fermo, con la trasferta a Cento, ospiti del famoso Carnevale d'Europa. La delegazione di Fer ... cronachefermane.it

Non sapete cosa fare il 28 Febbraio a Cento (FE) Venite a fare qualche partita in compagnia, alla Rocca di Cento dalle 20 alle 23!! #ritroviludici #carnevale #giochidatavolo #boardgame #centocarnevaledeuropa - facebook.com facebook