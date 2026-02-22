Carnevale a Latina | si chiudono i festeggiamenti In centro l’ultima sfilata dei carri

Il Carnevale a Latina si conclude con l’ultima sfilata dei carri allegorici, causata dal successo delle prime due giornate di festeggiamenti. Nel centro città, bambini e adulti si sono radunati per ammirare i carri colorati, mentre musica e coriandoli riempivano le strade. Le strade principali sono state riempite di spettatori che hanno seguito con entusiasmo la parata, creando un’atmosfera di festa fino all’ultimo momento. La manifestazione termina con un grande applauso collettivo.

L’evento era stato annullato lo scorso 7 febbraio per il maltempo. Protagonisti ancora una volta i giganti di cartapesta. Sullo sfondo una piccola polemica Musica, coriandoli e allegria. Questa l’atmosfera nel pomeriggio di oggi, domenica 22 febbraio, per la seconda sfilata dei carri allegorici che chiude di fatto gli eventi per il Carnevale promossi dal Comune. Quello di oggi è l’appuntamento che lo scorso 7 febbraio era stato rinviato per il maltempo e che questa volta ha invece potuto contare su una bella giornata. Adulti e bambini mascherati hanno partecipato all’evento che ha avuto come protagonisti, di nuovo dopo la giornata di martedì grasso, i carri allegorici che hanno sfilato per le vie del centro di Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

