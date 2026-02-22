Carnevale 2026 l' Olympus di Venezia la sfilata di Viareggio i carri allegorici di Sciacca | gli eventi mascherati più belli - VIDEO

Il Carnevale 2026 si arricchisce di eventi spettacolari, tra cui la sfilata degli

Anche quest'anno tutta Italia si è tinta dei colori del Carnevale: da Venezia - edizione dedicata ai Giochi olimpici di Milano-Cortina - ad Acireale e Sciacca, passando per Ivrea, Viareggio, Fano e Putignano. Un'occasione non solo di ritrovo sociale ma di canzonatura verso l'ordine mondiale vigente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Colleferro. Carnevale 2026. Successo crescente anche per la sfilata dei Carri allegorici e dei Gruppi mascheratiIl carnevale di Colleferro del 2026 ha riscosso ancora più consensi, soprattutto grazie alla sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, che ha attirato un pubblico numeroso e coinvolto.

Sfilata di carri allegorici a Chirignago per il Carnevale di VeneziaA Chirignago si svolge la sfilata di carri allegorici per il Carnevale di Venezia, prevista per domenica 8 febbraio 2026.

Carnevale di Viareggio 2026 – 1° Corso Mascherato | Sintesi Prima Sfilata

Il fascino del carnevale di Venezia 2026: Olimpiadi, mitologia e maschere in un martedì grasso da recordIl fascino millenario del Carnevale più bello del mondo torna a rivivere anche quest'anno tra costumi antichi e moderni con la città che celebra l'ultima notte di festa prima dell'inizio della Quaresi ... corrieredellumbria.it

Il romagnolo Raffaello Bellavista sul palco del Carnevale di Piazza San MarcoRaffaello Bellavista: Già Premio Eccellenza Italiana. Il baritono e pianista è reduce da un tour trionfale in oltre 20 teatri in Cina ed è appena rientrato dalla prestigiosa Opera Academy a Valencia. ravenna24ore.it

Carnevale di Venezia - Official Page. . L’eco del #CarnevaleVenezia2026 continua a risuonare, dopo aver trasformato la città in un incredibile palcoscenico a cielo aperto. Con il tema “Olympus – Alle origini del gioco”, abbiamo celebrato l’anno olimpico riscop - facebook.com facebook

L’abito OLYMPUS unisce il mondo classico greco-romano con la tradizione veneziana dei giochi antichi, immaginando come i veneziani avrebbero reinterpretato l’Olimpo attraverso la teatralità del Carnevale. Nei toni del bianco e grigio ispirati alle scultur x.com