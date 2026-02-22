Carlo fu informato degli accordi finanziari segreti del fratello e non fece nulla | piovono accuse sul re

Carlo è stato accusato di aver ignorato le informazioni sugli accordi finanziari segreti del fratello, dopo aver ricevuto una soffiata nel 2022. Questa rivelazione ha acceso un acceso dibattito sulla trasparenza della famiglia reale, coinvolgendo anche alcuni membri dello staff. Le accuse puntano il dito contro una possibile negligenza nel gestire i rapporti istituzionali e personali. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli sulla gestione delle questioni finanziarie interne alla monarchia.

Il terremoto che sta scuotendo le fondamenta della corona britannica ha assunto i contorni di una crisi senza precedenti, portando alla luce dinamiche di potere e presunte omissioni che coinvolgono direttamente il vertice della monarchia. Al centro della tempesta si trova un dossier scottante pubblicato dal Mail on Sunday, che getta un ombra pesante sulla figura di re Carlo. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il sovrano sarebbe stato messo al corrente già nel 2019 dei pericolosi intrecci finanziari del fratello Andrea, duca di York, decidendo tuttavia di non intraprendere alcuna azione correttiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Da 'bestia' a 'faccia di corno', piovono insulti in Consiglio comunale. Caposiena: "Ho informato il Prefetto"Durante una seduta del Consiglio comunale a Palazzo Celestini, sono stati scambiati insulti tra alcuni consiglieri, con commenti offensivi rivolti alla presidente Rosa Caposiena.

Le “due Rivoluzioni” di Carlo Talarico: che rapporto ci fu tra fascismo e i moti del 1789? Una fu l’evoluzione dell’altra…Il saggio di Carlo Talarico analizza i collegamenti tra il fascismo e i moti del 1789, proponendo una lettura in cui le due rivoluzioni sono viste come fasi di un processo evolutivo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Che meraviglia aiutare Carlo Casini a scoprire internet; Epstein e l'ex principe, l'82% dei britannici ora lo vuole fuori dalla linea di successione al trono; Andrea e la crisi dei Windsor: Re Carlo scarica il fratello ma la Royal Family è accusata di aver coperto lo scandalo; Caso Epstein, arrestato ex principe Andrea. Re Carlo: La giustizia deve fare il suo corso.

«Carlo fu informato degli accordi finanziari segreti del fratello Andrea, e non fece nulla» Il mondo parallelo (di lusso) dell'ex principeSecondo il giornale britannico, Carlo ricevette un'informativa sulle attività illecite dell'ex principe, e in particolare sui suoi rapporti con il controverso finanziere milionario David Rowland ... msn.com

«Carlo fu informato degli accordi finanziari segreti del fratello Andrea, e non fece nulla»Il mondo parallelo (di lusso) dell'ex principe x.com

Re Carlo non è stato informato dell’arresto di Andrea, accusato di abuso di ufficio. Il Palazzo ha appreso la notizia a fatti avvenuti. Sua Maestà ha rilasciato una dichiarazione dove promette massima trasparenza sulla faccenda. Anche perché sa che la Monarc - facebook.com facebook