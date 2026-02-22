Carlo Conti sostituisce Pucci con un comico amatissimo | scelta perfetta non è Frassica!

Carlo Conti ha deciso di sostituire Pucci con un comico molto amato, puntando su un volto noto del pubblico. La scelta nasce dall’esigenza di rendere più dinamico il palco e coinvolgere maggiormente gli spettatori. Il comico scelto ha già dimostrato di saper intrattenere con successo il grande pubblico in altre trasmissioni. La decisione ha sorpreso alcuni addetti ai lavori, ma sembra aver già suscitato entusiasmo tra gli spettatori.

La macchina organizzativa del Festival di Sanremo è già in pieno movimento e, ancora prima dell’inizio ufficiale, non mancano i colpi di scena. Dopo i primi annunci sul cast, Carlo Conti sorprende ancora e pesca fuori dagli schemi, puntando su un nome capace di mettere d’accordo pubblico e critica Non si tratta di Nino Frassica: per la nuova edizione di Sanremo, il direttore artistico ha deciso di scommettere su un talento comico che negli ultimi anni ha conquistato la tv a suon di imitazioni irresistibili. Altro che Pucci: per Sanremo 2026 Carlo Conti sceglie il comico perfetto, ecco chi è. L’annuncio è arrivato in modo del tutto inaspettato durante una puntata di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Sanremo 2026, Carlo Conti chiama Nino Frassica: sarà il sostituto di PucciCarlo Conti ha annunciato che Nino Frassica prenderà il posto di Pucci come conduttore a Sanremo 2026.

“Perché avevo scelto Pucci”. Carlo Conti, inaspettata confessione sull’invito del comico a Sanremo 2026Carlo Conti ha sorpreso tutti durante una puntata di La Pennicanza.

Carlo Conti sostituisce Pucci con un comico amatissimo: ecco la scelta perfetta (non è Frassica!)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo, Irina Shayk ruba la scena a Pucci: così la bellezza femminile viene in aiuto; Sanremo 2026, chi sono i co-conduttori e le co-conduttrici del Festival: le scelte di Carlo Conti; Carlo Conti, 'ho carta bianca nelle scelte, nessuna interferenza dal governo'; Sanremo, Carlo Conti ufficializza Pilar Fogliati come co-conduttrice della seconda serata. E sull’affaire Pucci: Mi dispiace abbia rinunciato.

Chi sostituirà Andrea Pucci a Sanremo 2026: annunciato nuovo co-conduttore/ E spunta ipotesi Fiorello!Chi sostituirà Andrea Pucci a Sanremo 2026: annunciato nuovo co-conduttore Nino Frassica! E spunta ipotesi Fiorello! ilsussidiario.net

Sanremo 2026, la scelta dopo le polemiche: ecco chi al posto di Andrea PucciLa nuova edizione del Festival di Sanremo non è ancora partita e già affronta uno dei passaggi più delicati della sua costruzione. Carlo Conti, confermato alla conduzione e alla direzione artistica ... blogsicilia.it

Sanremo 2026, c’è l’annuncio: ecco chi aprirà ufficialmente il festival Carlo Conti conferma le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi - facebook.com facebook

Carlo Conti ha fatto intuire che Olly aprirà il Festival di #Sanremo2026 x.com