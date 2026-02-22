Caricare lo smartphone tra 20% e 90% | perché uscire da questa zona rovina la batteria

Studi recenti mostrano che caricare lo smartphone tra il 20% e il 90% può proteggere la batteria. La causa risiede nel modo in cui i cicli di ricarica influiscono sulla durata delle celle. Molti utenti, infatti, ricaricano il telefono anche al di sopra di questa soglia, danneggiando le componenti interne. Questa abitudine potrebbe ridurre la vita utile del dispositivo nel tempo. Per evitare problemi, è importante seguire pratiche di ricarica corrette.

La ricarica del telefono è diventata un gesto quotidiano imprescindibile. Al mattino appena svegli, in ufficio davanti al computer, in auto o la sera prima di andare a dormire: tutti cerchiamo di avere lo smartphone sempre pronto all’uso. L’intensità con cui lo utilizziamo, tra messaggi, social, giochi, video e lavoro, fa sì che la batteria si scarichi più volte al giorno. Non a caso, uno dei timori più diffusi è restare senza carica nel momento meno opportuno. Eppure, proprio mentre ci preoccupiamo ossessivamente di mantenere il telefono sempre carico, spesso commettiamo errori che accorciano drasticamente la vita della batteria. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Il 90% degli adolescenti usa lo smartphone a letto, l’esperto spiega i danni: “Cellulare sul comodino, l’errore che rovina il sonno”La maggior parte degli adolescenti utilizza lo smartphone a letto, spesso senza rendersene conto.

Smartphone, questo modello ha una batteria da record: lo carichi dopo 4 giorniL'Honor Power 2 si distingue per la sua batteria da 10.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I 16 smartphone con la migliore fotocamera del momento, che ti faranno di fare foto e video incredibili; I Migliori Smartphone Android del 2026: La Guida Definitiva; Recensione HONOR Magic 8 Lite: lo smartphone indistruttibile e instancabile; Migliori smartphone da lavoro o business (febbraio 2026).

Addio telefono sempre scarico, con il sistema inverso puoi ricaricare ovunque senza caricatoreTelefono sempre scarico? Oggi con il sistema inverso puoi caricare lo smartphone ovunque, anche senza caricatore. Lo smartphone è uno strumento che fa parte del quotidiano di ognuno, per questo deve ... macitynet.it

Ma caricare al 100% la batteria del nostro smartphone e farla scaricare fino allo 0% ne allunga la vita o la danneggia Resterete stupiti ma ci sono tante false credenza a riguardo - facebook.com facebook

Ma caricare al 100% la batteria del nostro smartphone e farla scaricare fino allo 0% ne allunga la vita o la danneggia Resterete stupiti ma ci sono tante false credenza a riguardo x.com