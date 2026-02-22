Carica Hamilton | Avevo dimenticato chi fossi ora so cosa fare Sarà una stagione pazzesca

Hamilton ha condiviso sui social il suo stato d’animo, spiegando che il fallimento del 2025 lo ha portato a un momento di riflessione e rinascita. Dopo aver sentito di aver perso la propria identità, ora afferma di aver ritrovato la direzione giusta. La sua determinazione si concentra sulla nuova stagione, che definisce “pazzesca”. La sua dichiarazione arriva in un momento di grande preparazione, con la mente rivolta alle sfide future in pista.

"Per un momento avevo dimenticato chi fossi. So cosa va fatto. Sarà una stagione pazzesca". Lewis Hamilton ha scelto Instagram per chiudere i test pre-stagionali e aprire, di fatto, il suo 2026. Un messaggio sentito, che gronda di consapevolezza e voglia di riscatto. Ma soprattutto una frase, quella, che dice più di qualsiasi analisi sulla stagione appena archiviata: il 2025 ha lasciato il segno, eccome. Zero podi in diciannove anni di carriera non si erano mai visti. Sesto posto in campionato, battuto nettamente dal compagno Charles Leclerc, un primo anno in Ferrari che lo stesso Hamilton ha definito "una specie di incubo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lewis Hamilton: “Per un attimo ho dimenticato chi ero. Questa sarà una stagione infernale”Lewis Hamilton ha condiviso un messaggio sui social, spiegando di aver avuto un momento di crisi durante la stagione.

Gwyneth Paltrow: «L'uscita di casa dei miei figli è stata come un divorzio. Mi sentivo come se non sapessi più chi fossi, cosa volessi fare»Gwyneth Paltrow, attrice e imprenditrice, ha condiviso apertamente le sue emozioni legate al trasferimento dei figli al college.

Hamilton Khaki Field Power Reserve nuovo con riserva di carica nel quadrante

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Hamilton carica la nuova era: Questa vettura ha il mio DNA; Ferrari, Lewis Hamilton suona la carica: le parole del britannico sui social; F1 | Ferrari, nuovo inizio per Hamilton nel 2026: Sarà una stagione incredibile.

SIGNORI, IL SIR È PRONTO E SUONA LA CARICA VIA SOCIAL - Hamilton celebra il lavoro della sua squadra: “È stimolante vedere una squadra costruire un’auto da zero, progettandola e ridisegnandola ancora e ancora. Solo pochi di noi hanno la possib - facebook.com facebook