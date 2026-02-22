Cardiomiopatia dilatativa | quando il cuore si indebolisce e il trapianto diventa l’unica speranza

Una cardiomiopatia dilatativa indebolisce il cuore, portando spesso a insufficienza grave. Questa condizione colpisce principalmente i giovani adulti e può svilupparsi senza sintomi evidenti per anni. La mancanza di segnali precoci rende difficile la diagnosi iniziale. Quando il danno si aggrava, il trapianto rappresenta spesso l’unica soluzione possibile. La diagnosi precoce e le cure tempestive migliorano le prospettive di vita dei pazienti.

Che cos'è la cardiomiopatia dilatativa La cardiomiopatia dilatativa - come da definizione di ISSalute è una malattia del muscolo cardiaco caratterizzata dalla dilatazione del ventricolo sinistro — talvolta anche del destro — e dalla riduzione della capacità di contrazione del cuore. In termini semplici, il cuore si ingrandisce e si indebolisce, pompando meno sangue di quanto l'organismo richieda. Con il tempo può evolvere verso lo scompenso cardiaco e favorire aritmie anche gravi. Diffusione e cause Si stima che la cardiomiopatia dilatativa colpisca circa una persona ogni 2.500–3.000 abitanti. È una delle principali cause di scompenso cardiaco nei giovani adulti e rappresenta una delle indicazioni più frequenti al trapianto cardiaco.

