Carcere caos rivolta dei detenuti a Terni | presidio a Sabbione rinforzi da altri istituti

Una rivolta dei detenuti nel carcere di Terni si è scatenata a causa delle condizioni di sovraffollamento e delle mancate autorizzazioni. I detenuti della sezione di media sicurezza hanno preso il controllo del reparto, creando tensioni che hanno richiesto l'intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati rinforzi da altri istituti penitenziari per riportare la calma. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità.

Ancora caos all'interno del carcere di Terni. Nel tardo pomeriggio di oggi è esplosa una rivolta dei detenuti della sezione di media sicurezza dell'istituto penitenziario di vocabolo Sabbione. La situazione sembra essere abbastanza complessa e sul posto starebbero convergendo sia le forze dell'ordine cittadine che rinforzi di polizia penitenziaria da altri istituti. Fiamme e paura, serata di follia a Sabbione. Il Sappe Umbria: tragedia annunciata in un carcere allo stremo.

Smartphone e seghe sequestrati, agenti aggrediti: “polveriera” Sabbione, il carcere di Terni è nel caosNel cuore di Terni, il carcere di Sabbione si trova nel caos, tra sequestri di smartphone e strumenti pericolosi e aggressioni agli agenti.

Carcere della Dozza, rivolta dei detenuti. Materassi dati alle fiamme: in 50 non rientrano in cellaNella giornata del 30 dicembre 2025, una rivolta si è verificata nel carcere della Dozza a Bologna, con alcuni detenuti che hanno dato fuoco a materassi e si sono rifiutati di rientrare in cella.

