Capuano | Parlare di arbitri per una settimana non è da Juventus Hanno buttato solo energie

Capuano afferma che discutere di arbitri per così tanti giorni distrae la squadra e spreca energie. La causa di questa presa di posizione deriva dalla stanchezza accumulata nel confronto con le decisioni arbitrali durante le ultime partite. Secondo lui, concentrarsi troppo sugli errori arbitrali impedisce di mantenere alta l’attenzione sui risultati. La Juventus preferisce non alimentare polemiche e dedicare più tempo alla preparazione. La questione rimane aperta tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

L'analisi di Giovanni Capuano sulla sconfitta interna della Juventus contro il Como sposta il focus dal campo alla gestione comunicativa e psicologica del club. Secondo il giornalista, la grande attenzione mediatica rivolta agli errori arbitrali del passato ha finito per prosciugare le riserve mentali della squadra di Spalletti, distraendola dagli obiettivi imminenti e cruciali della stagione. Capuano è stato netto nel sottolineare questo cortocircuito: « Aver discusso una settimana di arbitri non ha portato bene alla Juventus e, in definitiva, non è nemmeno una cosa da Juventus.

Capuano: Aver discusso una settimana di arbitri non ha portato bene alla JuventusLa Juventus ha perso la terza partita in una settimana e per Giovanni Capuano le debacle bianconere sono attribuibili alle proteste arrivate dopo la gara contro l’Inter: Aver discusso ... tuttojuve.com

Capuano: Sulla questione degli addetti agli arbitri mi pare che sfugga un punto centrale. Gasperini...Sul proprio account X il giornalista Giovanni Capuano è intervenuto sulla questione addetti degli arbitri: Sulla questione degli addetti agli arbitri, figura prevista dalla Figc con ... tuttojuve.com

Il campione poi è andato davanti alle telecamere a parlare (male) inglese, ma evidentemente l’italiano lo conosce fin troppo bene. Forse in quel frangente “non ricordava”, come da tradizione x.com

Napoli fuori da tutto: analisi senza sconti Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia al termine di Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia, con un giudizio netto. “Il primo tempo del Napoli è stato troppo poco, non c' - facebook.com facebook