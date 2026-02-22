Capodanno cinese 2026 a piazza Vittorio | draghi sapori e migliaia di presenze

Il Capodanno cinese 2026 ha attratto migliaia di persone a Piazza Vittorio, dove il festeggiamento si è concentrato su draghi colorati e sapori tradizionali. La presenza di artisti e bancarelle ha animato l’intera piazza, creando un’atmosfera vibrante e festosa. La celebrazione, dedicata all’Anno del Cavallo, ha coinvolto famiglie e visitatori provenienti da diverse parti della città. La manifestazione si è conclusa con uno spettacolo di fuochi d’artificio che ha illuminato il cielo.

Roma, 22 febbraio 2026 – Piazza Vittorio si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto per il Capodanno cinese – Anno del Cavallo 2026. Tra i Giardini Nicola Calipari e le vie circostanti, migliaia di persone hanno partecipato ai festeggiamenti, in un clima di condivisione che ha coinvolto cittadini italiani e membri della comunità cinese. L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: colori accesi, lanterne, costumi tradizionali e una folla compatta davanti ai gazebo dedicati alla gastronomia e alla cultura. Molti ragazzi e ragazze hanno sfilato portando i draghi, simbolo della Le celebrazioni si sono svolte nelle giornate del 21 e 22 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Roma si tinge di rosso, il Capodanno Cinese 2026 invade Piazza Vittorio con spettacoli, street food e dragoni. Ecco quandoRoma si prepara a vivere una giornata di festa con il Capodanno Cinese 2026.

Capodanno 2026 a Padova - Spettacolo Droni Luminosi

Capodanno Cinese 2026 a Napoli. Date e programmaAl Centro Direzionale di Napoli il 28 febbraio e 1 marzo 2026 si festeggia il Capodanno Cinese con spettacoli e tradizioni.

Capodanno Cinese 2026: come si festeggia a Roma, Milano e Prato (tutti gli eventi del week-end)A Roma i festeggiamenti si concentrano principalmente ai Giardini Nicola Calipari di piazza Vittorio Emanuele II, nel quartiere Esquilino, da anni considerato il cuore della comunità cinese della

