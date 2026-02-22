Capibara mania su WhatsApp | tutti parlano di questa novità assoluta ma cosa cambia davvero?

La diffusione della funzione Capibara su WhatsApp ha scatenato un vero e proprio dibattito tra gli utenti. La novità si basa su nuove emoji e sticker che rappresentano i capibara, un animale molto amato. Molti utilizzatori condividono immagini e messaggi con queste nuove risorse, creando una vera e propria mania. La funzione è stata inserita per rendere le conversazioni più vivaci e divertenti. La domanda ora è: come cambieranno le chat con questa novità?

Tutti parlano di questa novità assoluta del mondo WhatsApp, ma cos’è la funzione Capibara? Cosa c’è da sapere. Nel 2026 la cosiddetta “modalità capibara” di WhatsApp è tornata a circolare sui social come una nuova tendenza virale, alimentata da video, tutorial improvvisati e post che la presentano come una funzione segreta dell’app. Ma la domanda che molti si pongono è semplice: esiste davvero? La risposta, al netto dell’entusiasmo online, è no. Tutti parlando della novità Capibara su WhatsApp: ecco perché. Non si tratta di una modalità ufficiale, bensì di un tema personalizzato creato dagli utenti sfruttando gli strumenti grafici già presenti nell’app e alcune risorse esterne, oggi rese ancora più accessibili grazie all’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

