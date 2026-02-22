Capannoni negozi e uffici | cosa sta cambiando nel mercato degli immobili per le imprese

Il mercato immobiliare per le imprese in Toscana cambia a causa delle nuove esigenze di aziende e investitori. A Firenze, si registrano investimenti in negozi e uffici, mentre Prato cerca di adattarsi alla diminuzione di richieste. La domanda si sposta verso spazi più flessibili, favorendo il settore del terziario e del turismo. La trasformazione riguarda anche le zone industriali, che si riqualificano per attrarre nuove attività. Le tendenze attuali indicano un mercato in rapido mutamento.

Nel capoluogo si notano trend analoghi dal centro storico alla piana industriale. Mentre nel distretto pratese si assiste a un fenomeno che comincia a preoccupare Firenze resiste, ma si trasforma, mentre Prato arretra e prova a reinventarsi. Il mercato degli immobili per le imprese in Toscana racconta oggi una geografia economica in piena evoluzione, dove turismo, servizi e terziario avanzato ridisegnano il volto del capoluogo mentre il distretto produttivo pratese affronta una fase di ridimensionamento e riconversione industriale.È la fotografia che emerge dall’ultimo report dell’Osservatorio immobiliare Tecnocasa sugli immobili per l’impresa, che analizza l’andamento di capannoni, negozi, laboratori e uffici tra Firenze città, la sua area metropolitana e il territorio di Prato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: +Prenotazioni: la realtà italiana che sta cambiando il mercato degli affitti brevi

Evolution Group, la macchina degli infoprodotti che sta cambiando il mercato dei creator in ItaliaEvolution Group si distingue nel panorama italiano degli infoprodotti come una realtà solida e in crescita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Prezzi inchiodati: cosa significa davvero per chi lavora o per chi vuole aprire un'attività a Sassari; Gidiesse celebra 35 anni di attività: a Lissone una storia d’impresa legata alla cultura della prevenzione; Immobiliare commerciale, i segmenti più redditizi del 2026; Conto alla rovescia per l’apertura del Fass center di Elmas: sos viabilità, è rischio paralisi.

Immobili, crescono compravendite negozi e capannoni mentre scendono uffici(Teleborsa) - Crescono le compravendite dei negozi (+4,6%) e dei capannoni (+0,6%) mentre sono in flessione quelle degli uffici (-3,7%), per un valore di scambio stimato per i tre settori pari a 15,6 ... ilmessaggero.it

Uffici e capannoni anti-crisiDel mercato immobiliare sono senz'altro i segmenti più esposti alla congiuntura. Ma per ora uffici, negozi e capannoni industriali sembrano riuscire a tenere botta alla crisi internazionale: ... milanofinanza.it

Maltempo: capannoni scoperchiati, famiglie evacuate e negozi chiusi, 500 interventi dei vigili del fuoco – le zone più colpite Frane e smottamenti, numerosi gli alberi caduti: chiuse alcune strade provinciali - facebook.com facebook