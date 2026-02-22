Capaccio Paestum i consiglieri comunali | Gravissime interferenze sul PUC

A Capaccio Paestum, i consiglieri comunali denunciano interferenze pesanti sul Piano Urbanistico Comunale. Secondo quanto affermato dal Sig. Farro durante la trasmissione televisiva, si registrano pressioni e influenze che compromettono il percorso decisionale del consiglio. Questa situazione crea tensioni tra le forze politiche e mette in discussione l’autonomia del processo urbanistico. I consiglieri chiedono chiarimenti e chiedono di fare luce su quanto accaduto. La questione resta aperta e suscita molte preoccupazioni.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Quanto dichiarato dal Sig. Luciano Farro nel corso della trasmissione ‘Cortina di Farro’ su Stile TV rappresenta un fatto di una gravità politica e istituzionale senza precedenti per la nostra città. Non siamo di fronte a un’opinione personale. Siamo di fronte all’amministratore di un’azienda speciale del Comune che interviene pubblicamente su uno degli atti più delicati e strategici per il futuro del territorio: il Piano Urbanistico Comunale. Parliamo dello strumento che determinerà assetti urbanistici, sviluppo economico, interessi pubblici e privati, prospettive delle imprese e delle famiglie per i prossimi decenni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Capaccio Paestum, i consiglieri comunali: "Parole offensive verso le donne in Commissione consiliare"I consiglieri comunali di Capaccio Paestum condannano fermamente le parole offensive rivolte alle donne durante la recente Commissione consiliare.

Capaccio Paestum, i consiglieri comunali d’opposizione: “Il Sindaco Paolino si prende meriti che non ha sui cantieri”I consiglieri di opposizione a Capaccio Paestum criticano il sindaco Paolino, sostenendo che si attribuisce meriti sui cantieri che non ha avviato lui direttamente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mareggiate e danni sul litorale: lidi messi in ginocchio a Eboli e Capaccio; Pontecagnano, mareggiate e danni sul litorale: l'opposizione chiede lo stato di calamità; Puc Capaccio Paestum: il 23 febbraio secondo incontro pubblico sulla Vas in Sala Erica; Capaccio Paestum si prepara all’estate: nuove aree parcheggio tra litorale e aree archeologiche.

Capaccio Paestum, i consiglieri comunali d’opposizione: Il Sindaco Paolino si prende meriti che non ha sui cantieriNon si tratta di opere di questa Amministrazione, ma di quelle già programmate, finanziate e avviate dalla precedente Amministrazione Alfieri ... infocilento.it

Capaccio Paestum, i consiglieri comunali d’opposizione: Il Comune ignora il lutto dell’ex Sindaco AlfieriQuanto accaduto ieri non è solo una mancanza di stile, ma un fatto politicamente e moralmente gravissimo, che segna una delle pagine più imbarazzanti nella ... napolivillage.com

Capaccio Paestum, Don Roberto Faccenda incontra studenti del "De Andrè" - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook