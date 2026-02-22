Capaccio Paestum i consiglieri comunali | Gravissime interferenze sul PUC l’amministratore della Paistom travalica il suo ruolo

I consiglieri comunali di Capaccio Paestum accusano l’amministratore di Paistom di interferire pesantemente sul PUC, travalicando le sue competenze. La loro nota critica evidenzia come le sue azioni abbiano creato tensioni nel processo decisionale. I rappresentanti del territorio sottolineano che tali comportamenti rischiano di compromettere il rispetto delle procedure urbanistiche. La situazione ha suscitato forti reazioni tra i membri del consiglio comunale, che chiedono chiarimenti immediati. La vicenda continua a destare preoccupazione tra gli abitanti.

Nota al vetriolo da parte dei consiglieri comunali di Capaccio Paestum, Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Angelo Quaglia, Gianmarco Scairati ed Eustachio Voza. “Quanto dichiarato dal Sig. Luciano Farro nel corso della trasmissione ‘Cortina di Farro’ su Stile TV rappresenta un fatto di una gravità politica e istituzionale senza precedenti per la nostra città. Non siamo di fronte a un’opinione personale. Siamo di fronte all’amministratore di un’azienda speciale del Comune che interviene pubblicamente su uno degli atti più delicati e strategici per il futuro del territorio: il Piano Urbanistico Comunale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

