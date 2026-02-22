Trallori si sfila dal centrosinistra, accusando schizofrenia e ipocrisie e dichiarando di non voler più partecipare alle primarie. La sua decisione deriva dalle continue divisioni interne e dalla mancanza di chiarezza sui prossimi passi politici. La situazione si aggrava con il silenzio di alcuni leader e le tensioni tra le varie fazioni. La crisi nel fronte di sinistra si intensifica, mentre il partito cerca di mantenere la stabilità. La situazione resta incerta e senza una soluzione immediata.

di Alessandro Benigni PISTOIA Per un centrodestra che ha trovato la quadra, c’è un centrosinistra piombato nel caos. Le lacerazioni interne sono profonde, la candidatura unitaria è una chimera e ogni ora che passa lo spettro delle primarie si fa sempre più concreto. Un gran caos appunto, che vede coinvolti a più livelli tantissimi volti noti del mondo dem. Tranne uno, forse il più atteso dopo l’ottimo risultato conseguito alle Regionali: Riccardo Trallori. Quello che per molti sarebbe dovuto essere il ’candidato naturale’ del Pd e che, invece, è stato il primo ’escluso’. Trallori, come vede la situazione che si è creata? "’La situazione politica è grave, ma non è seria’, per citare Flaiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Ruffini: “Se ci saranno primarie di centrosinistra mi candiderò”

Leggi anche: Pd, idee e proposte per Pistoia. Trallori rimane in prima linea. Sullo sfondo il nodo primarie

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Caos centrosinistra. Trallori si sfila e punge: Schizofrenia e ipocrisie. Primarie? Ora non ci sto.

A Matera centrosinistra nel caos, Santochirico si ritiraVincenzo Santochirico si ritira dalla corsa per le comunali in programma a Matera il 25 e il 26 maggio prossimo. L'ex presidente del Consiglio regionale della Basilicata era stato indicato dal tavolo ... ansa.it

Elezioni comunali, a Matera è caos nel centrosinistra: si ritira Vincenzo SantochiricoMATERA - Vincenzo Santochirico si ritira dalla corsa per le comunali in programma a Matera il 25 e il 26 maggio prossimo. L’ex presidente del Consiglio regionale della Basilicata era stato indicato ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Marsala, caos centrodestra. Adesso la lista di Fici vira verso Patti e il centrosinistra #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Dal caso Askatasuna al Piano regolatore, il centrosinistra serra le file verso il 2027 x.com