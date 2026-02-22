Cantieri notturni sulla diramazione per Ravenna | scatta la chiusura in autostrada

La chiusura della D14 Diramazione per Ravenna nasce dai lavori di rifacimento del manto stradale. Le squadre di operai lavorano di notte per minimizzare i disagi agli automobilisti. La tratta tra Bagnacavallo e Lugo sarà inattiva dalle 21 di martedì 24 alle 5 di mercoledì 25 febbraio. Autisti devono pianificare percorsi alternativi per evitare code e rallentamenti sulla via verso Ravenna. La chiusura riguarda un tratto strategico per i collegamenti regionali.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di martedì 24 alle 5 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Lugo, verso la A14 Bologna-Taranto. Si ricorda che lo svincolo di Cotignola è chiuso in uscita per chi proviene da Ravenna, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti nell'ambito del piano di ammodernamento dello svincolo. In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Bagnacavallo, percorrere la Sp8 ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione di Faenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

A14 diramazione per Ravenna, l'aggiornamento sul programma di chiusura tra l'autostrada e LugoLa chiusura del tratto tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Lugo, in direzione Ravenna, è stata aggiornata.

Lavori notturni sulla A14 diramazione per Ravenna: previste diverse chiusure in modalità alternataQuesta notte, sulla A14 in direzione Ravenna, sono previste diverse chiusure in modalità alternata.

