Cantieri del tram | Massima tutela del tessuto commerciale di prossimità

Flavio Convento ha annunciato che le nuove tabelle sui cantieri del tram, pubblicate per informare le imprese, mirano a tutelare il commercio locale. La decisione deriva dalle difficoltà che le attività commerciali affrontano durante i lavori e punta a ridurre i disagi. Le tabelle specificano vie interessate e tempi di chiusura, offrendo strumenti concreti per pianificare meglio le attività. La mossa si inserisce in un piano di maggiore trasparenza per supportare il tessuto commerciale di prossimità.

Flavio Convento, vicepresidente di Confesercenti del Veneto Centrale ha ricordato come rappresenti un presidio economico e sociale per i quartieri. L'associazione conferma la disponibilità al confronto con il Comune La pubblicazione delle tabelle dettagliate con l'elenco delle vie e la durata dei cantieri del tram secondo Flavio Convento, vicepresidente di Confesercenti del Veneto Centrale, rappresenta un passo avanti importante sul piano della trasparenza e della chiarezza nei confronti delle imprese. Ecco il suo ragionamento: «Mettere nero su bianco tempi e perimetro degli interventi - ha detto - consente alle attività commerciali di avere finalmente un quadro certo per presentare le domande di agevolazione.

Subappalto sospetto tra i cantieri del tramI carabinieri per la Tutela del lavoro sono entrati in azione lunedì in alcuni cantieri del tram.

Cantieri del tram a Bologna, cosa cambia a febbraioA Bologna, a febbraio, ci sono novità sui cantieri del tram.

Dal tram ai problemi causati dai cantieri, i rilievi al contratto di servizio di AmatLa commissione Partecipate apre il caso sul contratto di servizio di Amat. I dettagli che filtrano dalla nota firmata dai dirigenti di via Roccazzo. ilsicilia.it

Fine lavori del tram a Bologna: la data si avvicina per le zone Maggiore e Fiera (ma ci sono nuove chiusure)Ancora modifiche di viabilità e divieti. Ma la realizzazione dell’opera è nei tempi previsti. Il costo dell'infrastruttura è aumentato di circa 7 milioni ... msn.com

Cantieri del tram, cambia ancora la viabilità: ecco tutte le strade coinvolte x.com