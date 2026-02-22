Canili al collasso nella Tuscia cosa rischia chi abbandona gli animali

Il sovraffollamento nei canili della Tuscia deriva dall’aumento di abbandoni di animali domestici. Le strutture sono senza spazio e faticano a gestire i cani e i gatti lasciati dietro senza cure. Molti volontari segnalano un incremento di cuccioli senza famiglia e di animali lasciati in strada. Le nuove norme del 2026 prevedono sanzioni severe per chi abbandona, inclusa la detenzione. La situazione mette sotto pressione i rifugi locali e le associazioni animaliste.

Le norme sono diventate drasticamente più severe. Per chi si "disfa" di un cane o un gatto le conseguenze toccano ora ambiti del tutto nuovi Tolleranza zero e pugno duro contro chi abbandona gli animali. Con l'entrata in vigore delle nuove norme del 2026, il fenomeno del randagismo viene affrontato con sanzioni pesantissime che non si limitano più alla sola multa ma colpiscono direttamente la libertà personale e la possibilità di guidare. L'allarme lanciato dall'Enpa di Viterbo fotografa una situazione d'emergenza nelle strutture della Tuscia, dove i box sono ormai al limite della capienza e i volontari faticano a gestire i nuovi arrivi quotidiani.