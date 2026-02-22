Campocatino travolta da uno slittino | 49enne elitrasportata al San Camillo

A Campocatino, una donna di 49 anni di Pozzuoli è rimasta ferita dopo essere stata travolta da uno slittino, causando il suo intervento urgente. I soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti ieri e l’hanno elitrasportata all’ospedale San Camillo. La donna si trovava sulla neve quando l’incidente è avvenuto, lasciando tutti i presenti in attesa di aggiornamenti sulla sua condizione.

Intervento del Soccorso Alpino a Guarcino: la donna, residente a Pozzuoli, stabilizzata sul posto e trasferita in eliambulanza a Roma La donna è stata investita da uno slittino mentre si trovava nella località montana. I soccorritori l’hanno raggiunta rapidamente, provvedendo a stabilizzarla sul posto prima del trasferimento in eliambulanza. La 49enne è stata quindi trasportata all’ospedale San Camillo di Roma. A bordo del velivolo erano presenti l’equipe sanitaria del 118 e il tecnico di elisoccorso del CNSAS. FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Escursionisti in difficoltà sul Monte Viglio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

