Campania fermate mamme pusher con i figli in macchina

Due donne sono state fermate nella costiera di Sorrento e nel Casertano mentre viaggiavano con i figli a bordo. La polizia ha sequestrato cocaina, hashish e denaro durante i controlli. Le donne sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti e hanno cercato di nascondere la merce ai controlli. Le autorità proseguono le indagini per chiarire il ruolo delle due nel traffico di droga. La scoperta ha suscitato attenzione tra gli abitanti della zona.

© Tgcom24.mediaset.it - Campania, fermate mamme pusher con i figli in macchina

Due donne, due episodi distinti ma con un elemento in comune: la droga trasportata in auto mentre a bordo c’erano bambini piccoli. È accaduto a Sant’Agnello, in provincia di Napoli, e a Maddaloni, nel Casertano, dove i carabinieri hanno arrestato una 45enne e una 26enne, entrambe fermate durante controlli antidroga mentre viaggiavano con i figli minorenni., Nel primo caso i militari della stazione di Sorrento hanno fermato a un posto di blocco un’auto con a bordo una donna di Pompei e il figlio di cinque anni. L'agitazione della 45enne ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo. Dalla perquisizione sono saltate fuori nove dosi di cocaina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Mamme pusher in auto con droga e figli piccoli, due casi in CampaniaUna donna di 45 anni, coinvolta in attività di spaccio, è stata fermata in auto con il suo bambino di cinque anni in Costiera Sorrentina. Truffa milionaria all’Inps con l’Ai: scoperte a Foggia 59 mamme romene con 300 figli, tutti inesistentiLa polizia ha smascherato a Foggia una truffa da milioni di euro ai danni dell’Inps. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Mamme pusher in auto con droga e figli piccoli, due casi in CampaniaArresti dei carabinieri in penisola sorrentina e nel Casertano ... msn.com Un solo viaggio, più possibilità! Con la PROMO SUPER non colleghiamo solo Roma e Sicilia, ma anche Calabria e Campania. Fermate intermedie: Villa San Giovanni • Lamezia Terme • Cosenza • Battipaglia • Caserta A partire da €19,99 Tariffa sog - facebook.com facebook