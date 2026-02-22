Camion esplode in autostrada | è strage! Il video da brividi

Un camion in fiamme ha causato un’esplosione violenta sulla tangenziale, provocando un incendio che ha coinvolto altri veicoli. Le fiamme si sono sprigionate dopo un tamponamento, creando una colonna di fumo nero visibile da lontano. Alcuni automobilisti sono rimasti feriti nel tentativo di mettersi in salvo. La strada è stata subito chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e soccorso. La scena ha attirato numerosi testimoni e passanti.

Una esplosione devastante ha trasformato un tratto di autostrada in un inferno di fiamme e lamiere contorte. Un camion cisterna carico di GPL si è ribaltato lungo un’importante arteria stradale nel comune di Renca, a nord ovest di Santiago del Cile, provocando una tragedia che ha già causato almeno nove morti e numerosi feriti. Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza mostrano la sequenza drammatica dell’incidente, con una nube di gas che avvolge veicoli e persone prima della violenta deflagrazione. Il mezzo, appartenente alla compagnia Gasco, stava trasportando gas di petrolio liquefatto quando ha perso il controllo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Camion cisterna esplode e fa strage in strada, il terribile video del gas che avvolge tutto: almeno 9 morti in CileUn camion cisterna carico di GPL si è ribaltato, causando un'esplosione devastante in strada.

Leggi anche: Incidente spaventoso, il camion resta in bilico così: il video, da brividi

Teano, esplosione in autostrada

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Camion carico di gas esplode in autostrada a Santiago del Cile: almeno 4 morti e oltre 10 feriti; Camion che trasportava gas liquido si ribalta in autostrada ed esplode: 4 morti e 17 feriti; Esplode camion del gas in autostrada: morti e feriti; Incidente A1 tra Firenze Sud e Incisa: camion invade carreggiata, traffico in tilt.

Camion cisterna esplode e fa strage in strada, il terribile video del gas che avvolge tutto: almeno 9 morti in CileLo spaventoso incidente stradale in Cile dove un camion carico di GPL si è ribaltato perdendo il carico di gas che con una scintilla ha scatenato una ... fanpage.it

Camion che trasportava gas liquido si ribalta in autostrada ed esplode: 4 morti e 17 feritiCamion carico di gas liquido si ribalta ed esplode a Santiago del Cile: 4 morti e 17 feriti. Indagini in corso sulle cause dell’incidente. la7.it

"Decine tra morti e feriti". Camion pieno di gas liquido si ribalta ed esplode in autostrada. É un disastro >> https://buff.ly/mPcMAr0 - facebook.com facebook

Arezzo, esplode un camion carico di bombole di ossigeno: tre feriti dlvr.it/TQw62y #Sicilia #LiveSicilia x.com