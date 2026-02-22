Cambiaso a SportMediaset dopo Juve Como | Non ha funzionato niente Sono mancati personalità e carattere Finale di stagione? Ecco cosa penso

Cambiaso critica la Juventus dopo la sconfitta contro il Como, attribuendo la sconfitta alla mancanza di personalità e carattere della squadra. Durante un'intervista, spiega che la squadra non ha saputo reagire e ha mostrato limiti nelle situazioni decisive. Cambiaso sottolinea come questa prestazione influenzerà le decisioni sul futuro. La squadra si prepara ora a una fase di riflessione, mentre i tifosi aspettano chiarimenti.

Cambiaso ha parlato ai microfoni di SportMediaset analizzando la prestazione della Juventus dopo la sconfitta contro il Como. Intervenuto ai microfoni di SportMediaset nel post partita di Juve Como, Andrea Cambiaso ha analizzato il momento dei bianconeri. SCONFITTA CONTRO IL COMO – « Non ha funzionato niente. Analizzeremo tutto quello che è successo ». PERSONALITA’ E CARATTERE – « Le altre partite erano state equilibrate, qui c’è veramente poco da dire. Sono mancati personalità e carattere. Abbiamo sbagliato tanti passaggi. Eravamo disordinati. Non c’è nascondersi o raccontare una storia. E’ andata così ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Da Cunha a Dazn dopo Juve Como: «Sono molto contento. Fabregas? Ecco cosa penso di lui»Da Cunha ha commentato la vittoria del Como contro la Juventus, attribuendo il risultato alla determinazione della squadra.

La Juve crolla, Spalletti spiega: “Siamo mancati dal punto di vista della personalità e del carattere”La Juventus ha subito una pesante sconfitta, e Spalletti spiega che la squadra è mancata di personalità e carattere.

