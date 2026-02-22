Calvarese | Il Var sbaglia due volte | revoca il rigore e non richiama Chiffi per convalidare il gol dello 0-2?

Gianpaolo Calvarese afferma che il Var ha commesso due errori durante la partita tra Atalanta e Napoli, causando polemiche tra i tifosi. Secondo l’arbitro, il rigore è stato revocato ingiustamente e Chiffi non è stato richiamato per convalidare il gol dello 0-2. Questi episodi rischiano di influenzare l’esito della partita e di alimentare discussioni sulla gestione delle decisioni arbitrali. La decisione finale si aspetta nei prossimi giorni.

Gli episodi andati in scena durante Atalanta- Napoli potrebbero costare caro agli azzurri: ecco il commento di Gianpaolo Calvarese su X. Atalanta-Napoli, il commento di Calvarese. “Il Var sbaglia due volte: prima a intervenire per revocare il rigore per gli ospiti, poi – al contrario – quando non richiama Chiffi per convalidare il gol dello 0-2, dimostrando zero uniformità” Prestazione pessima della squadra arbitrale, l’ennesima in questo campionato e che di fatto vanifica e inficia tutti gli sforzi profusi dal Napoli all’interno di un match giocato bene dagli azzurri. Dopo gli orrori contro il Verona e la Juve e quello in coppa contro il Como, ecco l’ennesimo arbitraggio che toglie punti preziosi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Moviola Inter-Juve, il VAR falsa ancora: rigore su McKennie sull'1-1 e fallo su Openda sul 3-2!Due episodi clamorosi oltre allo scandalo La Penna, l'Avar era quello che aveva richiamato per Bremer contro l'Atalanta e stavolta stranamente per Bisseck sull'azione di McKennie silenzio ... tuttosport.com

Calvarese a Prime Video torna sulle parole di Marotta: “Marotta ha ricordato Perisic-Cuadrado Cosa devo dirti Più che una ferita aperta è una cicatrice ma appartiene al passato. Sicuramente avrei voluto non sbagliare e fa male essere stati ingannati in un e - facebook.com facebook

Calvarese a Prime Video torna sulle parole di Marotta: "Marotta ha ricordato Perisic-Cuadrado Cosa devo dirti Più che una ferita aperta è una cicatrice ma appartiene al passato. Sicuramente avrei voluto non sbagliare e fa male essere stati ingannati in un e x.com