Calolziocorte il ponticello sul Carpine fa paura | mettetelo in sicurezza prima di chiudere Brivio

Calolziocorte, il ponticello sul Carpine rappresenta un rischio concreto a causa delle sue condizioni precarie. La struttura, poco visibile e di dimensioni ridotte, mostra segni di usura avanzata e necessita di interventi immediati. La mancanza di manutenzione ha causato crepe e deformazioni, rendendo il passaggio pericoloso per pedoni e veicoli leggeri. Prima di eventuali chiusure, l’amministrazione deve intervenire per mettere in sicurezza il ponte e prevenire incidenti.

© Ilgiorno.it - Calolziocorte, il ponticello sul Carpine fa paura: mettetelo in sicurezza prima di chiudere Brivio

Caloloziocorte, 21 febbraio 2026 – Un piccolo ponte, lungo una mezza dozzina di metri, alto nemmeno uno, che quasi non si nota. Eppure è importantissimo. È il ponticello sul torrente Carpine, un minuscolo corso d’acqua, a Calolziocorte, da qui passa la Statale 639 dei laghi di Pusiano e Garlate, cioè la Lecco – Bergamo. Il ponticello sta cedendo, ma se dovesse non reggere più sarebbe la paralisi viabilistica, già ora con la chiusura ai mezzi pesanti del ponte di Brivio e ancora di più dopo, con la serrata totale. I rischi. Per scongiurare il peggio i camionisti al volante di mezzi che pesano oltre le 12 tonnellate non potrebbero attraversarlo a più 30 chilometri all’ora, a 5 all’ora gli autotrasportatori alla guida di tir da 44 tonnellate a salire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it "Ponticello di Calolzio troppo ammalorato. Si intervenga subito, prima di chiudere il ponte di Brivio"Il ponticello di Calolziocorte, che attraversa il torrente Carpine, presenta gravi segni di deterioramento. «Ponte di Brivio, per chiudere si aspetti la fine delle scuole»L'Anas ha deciso di chiudere il ponte di Brivio il 4 maggio, causa l'usura della struttura. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Calolziocorte, allarme sul ponticello Carpine: traffico a rischio; Calolziocorte, il ponticello sul Carpine fa paura: mettetelo in sicurezza prima di chiudere Brivio; Ponticello di Calolzio troppo ammalorato. Si intervenga subito, prima di chiudere il ponte di Brivio; Calolzio, Fragomeli e Rosati: si intervenga sul ponticello di Sala prima che a Brivio. PD E AVS: PONTICELLO DI CALOLZIO AMMALORATO. SI INTERVENGA SUBITOMILANO – Fino a poco tempo fa il ponticello sul torrente Carpine, sulla Ss 639, in corso Europa, a Calolziocorte, era ritenuto meno importante. Ma adesso sta diventando preoccupante la situazione di ... lecconews.news Il ponticello sul lago. Un mese di tempo per trovare un accordoIl ponticello della discordia? Il circolo velico dovrà trovare un accordo extra giudiziale con Regione e comune di Viareggio che, allo stato attuale delle cose, sono il proprietario e il ... lanazione.it Prima il ponticello di Sala, poi il ponte di Brivio. Lecco–Bergamo a rischio paralisi La chiusura programmata del ponte di Brivio avrà un impatto enorme sulla viabilità dell’asse Lecco–Bergamo, concentrando il traffico – soprattutto pesante – su poche direttri - facebook.com facebook