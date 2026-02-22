Calciomercato Milan Romano non ha dubbi | Il rinnovo per Bartesaghi si fa sempre più certo

Fabrizio Romano rivela che il Milan sta negoziando con Bartesaghi per rinnovare il contratto del giovane difensore. La causa principale è l’interesse del club a confermare il talento del 2005, già protagonista nelle ultime partite. Il calciatore, infatti, ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni e la crescita rapida. Le parti sono al lavoro per definire i dettagli, e un accordo sembra ormai a portata di mano. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane.

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Romano non ha dubbi: “Il rinnovo per Bartesaghi si fa sempre più certo”

Arrivano novità importanti da Fabrizio Romano sul rinnovo di Bartesaghi con il Milan. L'esterno classe 2005 è già legato al club fino al 2030, ma c'è l'intenzione di adeguare lo stipendio, visto il netto miglioramento degli ultimi mesi. Ecco, di seguito, le parole rilasciate da Romano nell'ultimo video sul suo canale YouTube Sul rendimento di Bartesaghi: "Nel Milan che verrà ci sarà sicuramente Davide Bartesaghi, uno dei giocatori più valorizzati negli ultimi mesi grazie al lavoro di Allegri. Il club ha puntato su di lui nonostante la giovane età. Una scommessa alle spalle dell'acquisto di Estupinan. Romano fa il punto sul futuro di Bartesaghi: Il Milan ha tutta l'intenzione di premiarlo, per questo il rinnovo è la destinazione più certa e sicuraNel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato dei movimenti in casa Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro di ...