Calciomercato Inter LIVE | Celik è un’opzione si tratta il rinnovo di Pio Esposito

Da internews24.com 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato dell’Inter si anima con l’interesse per Celik, dopo che il giocatore turco ha mostrato interesse a trasferirsi in nerazzurro. Le trattative con il suo club proseguono, mentre si discute anche il rinnovo di Pio Esposito, che vorrebbe restare a Milano. I dirigenti interisti stanno monitorando attentamente le opzioni disponibili sul mercato. La sessione di mercato resta aperta e in continuo aggiornamento.

Calciomercato Inter LIVE: Celik è un'opzione, si tratta il rinnovo di Pio Esposito

Calciomercato Inter LIVE: Celik è un’opzione, si tratta il rinnovo di BastoniL'Inter sta lavorando attivamente sul mercato per rafforzare la rosa.

Calciomercato Inter LIVE: Arsenal su Pio Esposito, Ausilio e Marotta preparano il rinnovoL'Arsenal ha deciso di puntare su Pio Esposito, spinto dalla volontà di rafforzare l’attacco giovane.

