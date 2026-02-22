Calciomercato Inter LIVE | Celik è un’opzione si tratta il rinnovo di Pio Esposito

Il calciomercato dell’Inter si anima con l’interesse per Celik, dopo che il giocatore turco ha mostrato interesse a trasferirsi in nerazzurro. Le trattative con il suo club proseguono, mentre si discute anche il rinnovo di Pio Esposito, che vorrebbe restare a Milano. I dirigenti interisti stanno monitorando attentamente le opzioni disponibili sul mercato. La sessione di mercato resta aperta e in continuo aggiornamento.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter LIVE: Celik è un’opzione, si tratta il rinnovo di BastoniL'Inter sta lavorando attivamente sul mercato per rafforzare la rosa.

Calciomercato Inter LIVE: Arsenal su Pio Esposito, Ausilio e Marotta preparano il rinnovoL'Arsenal ha deciso di puntare su Pio Esposito, spinto dalla volontà di rafforzare l’attacco giovane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inter-Juve, non solo Derby d’Italia: è sfida di mercato per Celik della Roma; Serie A, Calciomercato Inter – Dumfries e Darmian via a giugno: c’è il sostituto; Tuttosport - Celik rifiuta il rinnovo offerto dalla Roma, c'è dietro l'Inter; Di Marzio – Celik in scadenza di contratto, anche l’Inter ci pensa: le ultime. E l’agente….

Di Marzio – Celik in scadenza di contratto, anche l’Inter ci pensa: le ultime. E l’agente…Zeki Celic è in scadenza di contratto con la Roma: Juve, Napoli e anche Inter sono sulle tracce dell'esterno turco ... msn.com

Calciomercato live: la Juve aspetta Kolo Muani, Inter staffetta Frattesi-Jones. Milan: Mateta subitoI bianconeri insistono con Tottenham e Psg per il francese ma riaprono il canale con il Manchester United per l’ex Bologna. Decolla lo scambio di terzini. lastampa.it

Calciomercato Inter, ecco il nome per il centrocampo. Juve, idea Pellegrino x.com

CALCIOMERCATO ROMA Inter e Juve cancellate https://bit.ly/3MrqoEm - facebook.com facebook