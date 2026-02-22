Calcio Serie A | Atalanta-Napoli 2-1

L'Atalanta ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Napoli, grazie a due gol nel secondo tempo. Il match si è acceso dopo che il Napoli era passato in vantaggio con una punizione di Gutierrez che ha trovato libero Beukema sotto porta. I bergamaschi hanno reagito e hanno segnato prima con un colpo di testa, poi con un’azione decisa che ha ribaltato il risultato. La partita si è conclusa con il successo della squadra di Bergamo.

16.58 Vittoria in rimonta dell'Atalanta che a Bergamo piega 2-1 il Napoli. Buon inizio dei bergamaschi, ma a passare è il Napoli: perfetta punizione di Gutierrez per la testa del liberissimo Beukema, 0-1 (18'). La Dea ci prova più volte con Sulemana, ma Milinkovic-Savic è attento.Al Var, 'cancellato' il rigore concesso per fallo su Hojlund. Nella ripresa,dopo aver sofferto tanto, i nerazzurri reagiscono: corner di Zalewski spizzata vincente di Pasalic, 1-1 (61') E all'81' la ribalta, ancora di testa, Samardzic su cross di Bernasconi.