Calcio risultati di serie A senza reti tra Cagliari e Lazio

Il match tra Cagliari e Lazio si conclude senza reti a causa di occasioni fallite da entrambe le squadre. Il Cagliari sfiora il gol con Zé Pedro, ma il suo tiro colpisce il palo e non entra in porta. La partita si mantiene equilibrata, con poche opportunità da gol. I tifosi rimangono in attesa di un risultato che potrebbe cambiare nelle prossime partite del campionato. La sfida prosegue con intensità sulla scena calcistica italiana.

Roma, 22 feb. (askanews) – Finisce senza reti all'Unipol Domus tra Cagliari e Lazio. Nel primo tempo il Cagliari sfiora il gol con Zé Pedro, fermato dal palo. Adopo di testa ed Esposito di destro non trovano invece la porta per questione di centimetri. Nella ripresa i padroni di casa ci provano ancora, ma a Palestra viene annullato il vantaggio per fuorigioco e Provedel se la cava su Idrissi. Nel finale rosso a Mina e Lazio pericolosa: prima Caprile salva su Cataldi, poi in pieno recupero il centrocampista sfiora ancora il jolly. Questi i risultati e la classifica della 26esima giornata: 26esima giornata Sassuolo-Verona 3-0, Juventus-Como 0-2,Lecce-Inter 0-2, Cagliari-Lazio 0-0, domenica 22 febbraio ore 12.

Calcio, Serie A 2025-2026: Como a valanga sulla Lazio, pari senza reti tra Cremonese e VeronaLa ventunesima giornata della Serie A 2025-2026 si conclude con due posticipi, tra cui il match tra Cremonese e Verona, terminato senza reti.

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA: JOYA PER LA ROMA, JUVE CRISI NERA E POLEMICHE (GIORNATA 8)

Serie A, Juventus-Como 0-2. L'Inter vince a Lecce 2-0, Cagliari-Lazio 0-0È proseguita oggi la 26esima giornata del campionato, dopo la vittoria di ieri del Sassuolo contro il Verona. Nell'incontro delle 15 i bianconeri hanno perso contro la squadra di Fabregas, mentre i ...

