Calcio Napoli | protocollo stracciato! L’Atalanta vince 2-1

Il Calcio Napoli perde contro l’Atalanta 2-1 dopo che il protocollo è stato contestato. La squadra partenopea segna un gol regolare, ma viene annullato, e un rigore viene revocato dal Var, influenzando il risultato finale. La partita si decide negli ultimi minuti, lasciando i tifosi con molte polemiche sulla gestione delle decisioni arbitrali. L’Atalanta conquista così tre punti importanti in casa del Napoli.

Sull'1-0 per gli azzurri prima un rigore revocato dal Var e poi un gol regolarissimo annullato indirizzano la partita. Clamoroso a Bergamo! Non bastano le enormi proteste delle ultime settimane contro un protocollo assurdo: a Bergamo in ampo va l'assurdo del regolamento. Inutile parlare della partita, di regole, di tattica quando 'è un protocollo VAr he viene interpretato soggettivamente dai protagonisti di turno. A fine primo tempo Hien tocaHojlund in area ostacolando la sua azione. L'arbitro fischia il rigore. In questo caso non essendo un chiaro ed evidente errore arbitrale essendoci stato il tocco, il VAR non potrebbe intervenire. 🔗 Leggi su 2anews.it

Calcio, Serie A: Atalanta-Napoli 2-1L'Atalanta ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Napoli, grazie a due gol nel secondo tempo.

Calcio Napoli vince anche in campionato: 2-0 a CremonaIl Calcio Napoli conquista una vittoria in trasferta a Cremona, battendo 2-0 grazie a una doppietta di Hojlund.

Napoli-Atalanta, il gol di Scamacca

