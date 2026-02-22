Calabria SGC Ionio-Tirreno | scontro violento 3 feriti gravi

Un incidente sulla Statale 682 ha coinvolto due veicoli, provocando tre feriti gravi e blocchi al traffico. La collisione si è verificata questa mattina nel territorio di Polistena, quando un'auto e un camion si sono schiantati in modo violento. I soccorritori sono intervenuti subito per soccorrere i feriti, mentre il traffico si è accumulato lungo l'intera strada. La polizia sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.

Calabria sconvolta: scontro sulla Statale 682, tre feriti gravi e traffico in tilt. Un incidente stradale di estrema gravità ha sconvolto la mattinata sulla Statale 682, nel territorio di Polistena, in Calabria. Lo scontro tra un furgone e un'autovettura ha lasciato tre persone in condizioni critiche e ha paralizzato il traffico su un'importante arteria stradale della regione. Le cause dell'impatto sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine. L'allarme è scattato intorno alle 10:32 di oggi, quando i soccorritori sono stati chiamati a intervenire al chilometro 9 della SGC Ionio-Tirreno.