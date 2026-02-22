Calabria in danza | 5 scuole rivisitano Alice nel Paese

Il teatro di Rende ospita uno spettacolo di danza, causato dalla partecipazione di cinque scuole calabresi che reinterpretano “Alice nel Paese delle Meraviglie”. L’evento, previsto per lunedì 23 febbraio al Cineteatro Garden, coinvolge studenti e insegnanti in una performance ricca di coreografie e costumi colorati. La scena si anima con movimenti che trasmettono la magia della storia di Alice, attirando un pubblico di appassionati di danza e teatro. Lo spettacolo si prepara a sorprendere gli spettatori con creatività e energia.

Un Viaggio nel Mondo di Alice: La Danza Calabrese si Prepara a Incantare il Garden di Rende. Lunedì 23 febbraio il Cineteatro Garden di Rende si appresta a vivere una trasformazione straordinaria, accogliendo lo spettacolo "Alice nel Paese delle Meraviglie". L'evento rappresenta il culmine di sei anni di lavoro del progetto "Leggere per. Ballare", un'iniziativa che ha saputo radicarsi nel tessuto culturale della Calabria, promuovendo la collaborazione e la creatività tra scuole di danza e giovani talenti. Il maestro Antonio De Luca, coordinatore regionale del progetto, ha contribuito a dare nuova linfa a un'idea nata dalla professoressa Pasi e portata avanti con passione dal maestro Arturo Cannistrà.