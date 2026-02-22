Cagliari punto e orgoglio | Pisacane frena la Lazio ma lancia l’allarme infortuni

Il Cagliari di Fabio Pisacane evita la sconfitta contro la Lazio grazie a una difesa solida, dopo aver subito numerosi infortuni tra i giocatori chiave. La partita si conclude con uno 0-0, dimostrando la capacità della squadra di resistere nonostante le difficoltà. La presenza di diversi infortunati ha costretto l’allenatore a reinventare la formazione all’ultimo momento. La squadra sarda punta ora a recuperare gli assenti per le prossime sfide.

Il Cagliari di Fabio Pisacane esce indenne dal confronto casalingo contro la Lazio, strappando uno 0-0 di pura resilienza che porta i sardi a quota 29 punti in classifica. Un risultato che permette alla compagine isolana di blindare il tredicesimo posto e di guardare con relativo ottimismo alla lotta salvezza, mantenendo un margine di sicurezza di otto lunghezze sulla zona calda. Il tecnico rossoblù, pur rammaricato per non aver centrato l’intera posta in palio, ha lodato la reazione dei suoi dopo la debacle di Lecce, sottolineando il cambio di passo mentale: «Abbiamo fatto un passo in avanti nella prestazione dopo la sfida con i salentini, una delle peggiori della nostra stagione», ha ammesso Pisacane nel post-partita, evidenziando come la squadra abbia saputo ritrovare compattezza nel momento del bisogno. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Calciomercato Cagliari, i sardi al lavoro per rinforzare la rosa: ecco i giocatori nel mirino di Pisacane. Il puntoIl calciomercato del Cagliari è in fase di definizione, con l'obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare la competitività della squadra.

Cagliari, piano anti-Roma: Pisacane lancia Rodriguez al posto di LupertoQuesta sera l’Unipol Domus si prepara a vivere un’altra sfida di campionato.

Cagliari, Idrissi: Questo è un punto di partenza. Messaggio per i giovani? Crederci sempreRiyad Idrissi, esterno del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando del match contro il Lecce: Sicuramente è una. tuttomercatoweb.com

Cagliari-Lazio 0-0: Pisacane strappa a Sarri un punto per la salvezzaDopo le due sconfitte di fila contro Roma e Lecce, il Cagliari strappa un punto alla Lazio. La squadra di Fabio Pisacane fa un piccolo passo verso la salvezza, salendo a quota 29, a +8 dalla Fiorentin ... corriere.it

Il Cagliari si prende un punto con la Lazio: più occasioni per i rossoblù, tra palo e gol annullato, allo scadere espulso Mina #CagliariCalcio - facebook.com facebook