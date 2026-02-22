Bufera su nazionale femminile di cricket | allenatore cingalese accusato di violenza sessuale

L'allenatore cingalese della nazionale femminile di cricket è sotto accusa per violenza sessuale. Le accuse riguardano anche alcune giocatrici minorenni, che avrebbero subito comportamenti inappropriati durante gli allenamenti. Le ragazze hanno deciso di denunciare, portando alla luce una serie di episodi che si trascinano da settimane. La squadra si trova ora nel caos e aspetta chiarimenti ufficiali sui fatti. La vicenda sta facendo discutere tutto il mondo sportivo.

La denuncia, effettuata al Safeguarding Officer della Federazione Cricket italiana, è stata rivolta da un’atleta al suo allenatore, Prabath Ekneligoda. «Insieme a diverse altre atlete della nazionale femminile e della Roma CC», ha detto inoltre la donna, aggiungendo che l’uomo è talmente potente da riuscire a «pregiudicare la carriera sportiva dei tesserati con i quali entra in contrapposizione». La storia è riportata dal Messaggero. I pm di Piazzale Clodio hanno aperto un fascicolo per violenza sessuale. L’indagine è stata chiusa un mese fa. Ekneligoda, che si è dimesso dal suo ruolo dirigenziale, rischia il processo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

«Violentata dall?allenatore». Lo scandalo sessuale nella nazionale di cricket italianaUna donna ha raccontato di aver subito avances indesiderate e pressioni psicologiche da parte dell’allenatore della nazionale di cricket italiana.

Arrestato un allenatore di arti marziali, è accusato di violenza sessuale su tre atlete: “Pacche sul sedere e palpeggiamenti”Un allenatore di arti marziali, specializzato in savate, è stato arrestato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bufera sulla nazionale femminile di cricket: l’allenatore accusato di violenza sessuale su un’atleta; Spin Time, il palazzo benedetto da Papa Francesco: casa del centrosinistra; Maltempo, esondati due fiumi nel cosentino: famiglie isolate. Messina, pioggia e venti a 100 km/h; Don Bosco, cercano di uccidere un 16enne per un debito di droga: nella gang quattro minorenni.

Notai,bufera per il testo online con giudizi sui candidati del concorso. In un documento rimasto online per pochi minuti sul sito del Consiglio nazionale del Notariato,appunti vicino ai nomi dei candidati che hanno superato la prova scritta: "carina", "graziato", "fe x.com

QUESTA È L'ITALIA! NOTAI: BUFERA PER IL TESTO ONLINE CON GIUDIZI SUI CANDIDATI DEL CONCORSO In rete lo 'screenshot' del documento sul sito del Consiglio nazionale. ***** Bufera sul concorso per notai del novembre del 2024: in un d - facebook.com facebook