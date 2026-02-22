Bufala smentita | Sì in vantaggio Il No trainato dai cabarettisti

Il risultato del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati si conferma a favore del Sì, dopo che le ultime proiezioni indicano un netto vantaggio. La campagna di sensibilizzazione ha portato più cittadini a sostenere la riforma, mentre i detrattori hanno visto calare il loro consenso. La partecipazione alle urne è stata elevata rispetto alle previsioni, contribuendo a consolidare il risultato. Ora si attende la conferma ufficiale dei dati finali.

La remuntada non c'è. Il Sì mantiene un margine di vantaggio sul No al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. A un mese dal voto, le elezioni sono fissate per il 22 e 23 marzo, il sorpasso sognato dalle toghe rosse non c'è: smentite le bufale della sinistra. É il dato che emerge dallo studio dal primo rapporto Human Data - la nuova piattaforma Ai-driven che raccoglie, analizza e spiega i dati di tutti i social network - integrandoli anche con le ricerche demoscopiche - lanciata due giorni fa. Un progetto che è frutto dell'integrazione delle piattaforme proprietarie e leader del mercato SocialData, sul versante corporate, e Human, sul versante politica e istituzioni, sviluppate da SocialCom di Luca Ferlaino e Spin Factor di Tiberio Brunetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La bufala di Donald Trump sulla sovranità danese della Groenlandia, smentita dai documenti USARecentemente si è diffusa una notizia riguardante Donald Trump e la Groenlandia, con affermazioni che sostengono una presunta sovranità danese sulla regione.

La bufala di Trump sulla sovranità danese della Groenlandia è smentita dagli stessi documenti UsaRecenti documenti statunitensi smentiscono le affermazioni di Donald Trump sulla sovranità danese della Groenlandia.

Sì alla riforma per migliorare la giustizia. Attacco alla Costituzione? Una bufalaA poco meno di un mese dal referendum costituzionale in tema di giustizia (si vota il 22 e 23 marzo), anche il fronte per il Sì inizia la mobilitazione a ... piacenzasera.it

La frase choc di Gratteri e l'ultima bufala sul referendum: chi vota Sì non è una persona perbeneLa frase del procuratore di Napoli scatena la bufera: Voteranno per il No le persone perbene. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non a ... msn.com

Giorgia Meloni a #Sanremo2026 Era chiaramente una bufala. La smentita di Carlo Conti. x.com

La depositaria della “verità”, Lilli Gruber, si becca la dura smentita di Mattarella per le “fake news” in “Otto e mezzo”- - facebook.com facebook