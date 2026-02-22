budget folle ho rinunciato alla macchina

Il costo elevato del parcheggio e i numerosi cantieri nel centro di Bologna spingono molte persone a rinunciare alla macchina. Questa scelta nasce dall’aumento delle spese di gestione e dai disagi quotidiani causati dai lavori in corso. Chi ha deciso di lasciare l’auto dice di preferire i mezzi pubblici, anche per risparmiare. La situazione costringe molti a ripensare ai propri spostamenti e alle abitudini quotidiane. La domanda rimane: quanto durerà questa tendenza?

Vivere nel cuore di Bologna e possedere un’auto è un’equazione che non torna più. Tra le cifre folli per garantirsi un posteggio e i cantieri che stravolgono la viabilità, in molti gettano la spugna. Rinunciare alle quattro ruote è oggi una pura necessità di sopravvivenza economica e logistica. Ne sa qualcosa Roberto Bezzi, della profumeria Sacro Cuore. Residente in pieno centro, a due passi dalle Due Torri, ha deciso di dire addio alla sua vettura per sfuggire a un salasso continuo e insostenibile. Quali motivi l’hanno spinta a questa drastica decisione? "Vivo in centro da tanti anni e avere la macchina è divenuto troppo complesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

