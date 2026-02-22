Bronzo mondiale per la ginnasta Emma Puato | sodisfazione per l' Artistica 81 Trieste

Emma Puato, ginnasta dell'Artistica ’81 Trieste, ha vinto il bronzo al corpo libero alla World Cup di Cottbus, in Germania, grazie a una prestazione precisa e sicura. La sua vittoria nasce dall’impegno costante e dall’allenamento intenso, che le hanno permesso di affrontare la gara con sicurezza. La medaglia rappresenta un risultato importante per la società triestina e un riconoscimento per la sua dedizione. La competizione si è svolta tra le migliori atlete mondiali.

L'atleta, classe 2009, ha conquistato la medaglia al corpo libero alla World Cup di Cottbus. Prossimo appuntamento, la prima gara della serie A1A Grande soddisfazione per la ginnasta Emma Puato, della società Artistica ’81 Trieste, che conquista la medaglia di bronzo al corpo libero alla World Cup di Cottbus, in Germania. L’atleta azzurra sale sul podio dopo un esercizio eseguito magistralmente, senza errori, e già guarda al prossimo appuntamento: la prima gara della serie A1A, dove insieme alle compagne di squadra affronterà l’esordio stagionale il 27 e 28 febbraio, a Modena. A Cottbus l'atleta 17enne si è qualificata al corpo libero per la finale, non solo mantenendo la posizione ottenuta, ma migliorando anche il punteggio di due decimi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

World Cup di Cottbus su Volare TV: Federici e Puato di bronzo, l’Italia brilla nella ginnastica artistica – Gli highlightsFederici e Puato conquistano il bronzo nella finale di specialità a Cottbus, portando l’Italia in primo piano nella ginnastica artistica.

Ginnastica artistica, Federici e Puato sul podio in Coppa del Mondo. Caduta di AbbadiniFederici e Puato salgono sul podio nella prima tappa di Cottbus, in Germania, grazie alle loro esecuzioni eccellenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scherma, Riccardo Gera con la spada è bronzo mondiale tra gli Under 20; La 18enne modenese Flora Tabanelli è bronzo olimpico nel freestyle big air; Super gli Allievi del Lazio, verso Rieti26; Andrea Giovannini bronzo nella mass start olimpica: è la 30esima medaglia italiana a Milano Cortina.

Skyrunning, Broggi tra le migliori al mondo medaglia di bronzo ai mondiali in SpagnaNove anni dopo l’oro mondiale di corsa in montagna lunghe distanze di Tommaso Vaccina, un altro atleta pavese, Benedetta Broggi, ha conquistato la medaglia di bronzo nel vertical dei campionati ... laprovinciapavese.gelocal.it

Judo, la riccionese Sofia Longo brilla a Roma: bronzo e balzo nel ranking mondialeJudoka Riccionese protagonista alla Rome Cadet European Cup 2026 La Rome Cadet European Cup 2026 ha riunito 31 nazioni e 762 judoka lo scorso finesettimana , confermandosi uno degli appuntamenti inter ... altarimini.it

Emma Puato incanta Cottbus Bronzo mondiale al corpo libero per il talento di Artistica ’81 Trieste Prestazione impeccabile, podio meritato Tutte le notizie in tempo reale, sempre a portata di mano. Iscriviti al nostro canale Telegram! https://t.me/t - facebook.com facebook

Buongiorno popolo dell' #italgym! Tra pochi minuti avrà inizio la seconda giornata di finali della World Cup di Cottbus. Per l'italia vedremo in pedana Emma Fioravanti, Emma Puato, Tommaso Brugnami, Ares Federici e Yumin Abbadini x.com