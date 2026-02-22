Brondby-Sonderjyske lunedì 23 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Brondby e Sonderjyske si sfidano lunedì 23 febbraio 2026 alle 19:00, perché entrambe vogliono conquistare il terzo posto nella classifica del campionato danese. Le due squadre sono appaiate a quota 32 punti, a distanza di sicurezza dalla vetta, ma ancora in corsa per un obiettivo importante. La partita potrebbe decidere quale delle due avrà più chance di accedere alle competizioni europee. I tifosi attendono con interesse questa sfida decisiva.

Quando siamo alla penultima giornata della prima fase del campionato danese, Brondby e Sonderjyske procedono appaiati in classifica a quota 32 punti, piuttosto distanti dalla coppia di testa ma comunque in lotta per l'importante terzo posto. I padroni di casa hanno ottenuto solo un punto nelle prime due partite dopo la sosta, e non hanno.